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Keyifli, konforlu güven dolu bir yaşamın şık yansıması

Şehrin içinde Şehrin stresi, trafiği ve kalabalığından uzak, ailece doğayla baş başa mutlu bir yaşam vadeden, huzurun yeni başkenti Başkent Emlak Konutları’nda siz de yerinizi almaya davetlisiniz.

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Emlak Konut GYO

67 yıllık birikim ve güveniyle Çankaya’nın en büyük karma yaşam projelerinden birine imza atıyor.

•Merkezi lokasyon •48.000 m2 park alanı •İlköğretim Okulu • 1 adet Camii • Sağlık tesisi •Mağazalar ve restoranlar •2 adet bay ve bayan ayrı kullanımlı kapalı yüzme havuzu •2 adet kapalı çocuk havuzu •2 adet fitness alanı • Yoga - pilates stüdyoları •Sauna, hamam, buhar odası •Çocuk oyun alanları •24 saat güvenlik •Kapalı devre kamera sistemi •Kapalı otopark

  • Merkezi lokasyon
  • 48.000 m² park alanı
  • Mağazalar ve restoranlar
  • Sauna, hamam, buhar odası
  • 24 saat güvenlik
  • Sağlık tesisi
  • İlköğretim Okulu
  • 2 adet fitness alanı

Başkent Emlak Konutları manzaralı balkonları, şehrin karmaşasından uzak doğa ile iç içe yaşamı, sosyal aktiveleri, mağazaları ve sayısız ayrıcalıkları ile siz ve sevdiklerinize mutluluğun ve değerli bir yatırımın kapılarını aralıyor...

İçinde bulunan 48.000 m² park alanı, 1 adet camisi, kapalı otoparkı, 1 adet ilköğretim okulu ve 1 adet sağlık tesisiyle hem sizlerin hem de sevdiklerinizin hayatını kolaylaştıracak pek çok sosyal olanak Ankara’nın kalbi Başkent Emlak Konutları’nda sizleri bekliyor.

Dört yanı çiçeklerle çevrili alabildiğine güzellikteki peyzajı, rekreasyon alanı, çocuk oyun alanları, sosyal alanları ve mimarisi ile Başkent Emlak Konutları’nda tüm detaylar sevdiklerinizle birlikte keyifli bir hayat sürmeniz için tasarlandı.

İncelikli bir yaşamın tüm ayrıntılarının düşünüldüğü bu projede, siz ve sevdikleriniz için türlü spor aktiviteleri, fitness salonları 365 gün hizmetinizde...

Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ihtiyacınız olan her şeyi Başkent Emlak Konutları’nda bulabilirsiniz. Bay ve bayan ayrı kullanımlı 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet kapalı çocuk havuzu 2 adet fitness alanıyla birlikte yoga - pilates gibi etkinliklerin yapılacağı stüdyolar, sauna, hamam ve buhar odası gibi daha pek çok imkan Başkent Emlak Konutları’nda...

Evinizin hemen altında A’dan Z’ye her türlü ihtiyacınıza cevap veren marketleri, alışveriş yapabileceğiniz dükkanları, şık restoranları sizlere şehrin merkezindeki canlılığı aratmayacak. Başkent Emlak Konutları’nda kalbiniz her daim hızlı atacak.

Şehirden
bağımsız
ama bir o kadar
şehrin
gerçek sahibi
olmak

Sınırlı alanlara hapsolmadan, şeffaf ve güvenli bir hayata başlamak.

LOKASYON
  • Çankaya Köşkü ve Atakule’ye 4 km
  • Tren Garı’na 11 km
  • Mavi Göl’e 15 km
  • Eymir Gölü’ne ve ODTÜ Ormanı’na 8 km
  • Kızılay’a 7,5 km
  • AŞTİ Otobüs Terminali’ne 11 km
  • Elmadağ Kayak Merkezi’ne 18,7 km
FOTOĞRAF GALERİSİ
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut
emlakkonut