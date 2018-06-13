Emlak Konut GYO

Şehrin içinde Şehrin stresi, trafiği ve kalabalığından uzak, ailece doğayla baş başa mutlu bir yaşam vadeden, huzurun yeni başkenti Başkent Emlak Konutları’nda siz de yerinizi almaya davetlisiniz.
•Merkezi lokasyon •48.000 m2 park alanı •İlköğretim Okulu • 1 adet Camii • Sağlık tesisi •Mağazalar ve restoranlar •2 adet bay ve bayan ayrı kullanımlı kapalı yüzme havuzu •2 adet kapalı çocuk havuzu •2 adet fitness alanı • Yoga - pilates stüdyoları •Sauna, hamam, buhar odası •Çocuk oyun alanları •24 saat güvenlik •Kapalı devre kamera sistemi •Kapalı otopark
Başkent Emlak Konutları manzaralı balkonları, şehrin karmaşasından uzak doğa ile iç içe yaşamı, sosyal aktiveleri, mağazaları ve sayısız ayrıcalıkları ile siz ve sevdiklerinize mutluluğun ve değerli bir yatırımın kapılarını aralıyor...
İçinde bulunan 48.000 m² park alanı, 1 adet camisi, kapalı otoparkı, 1 adet ilköğretim okulu ve 1 adet sağlık tesisiyle hem sizlerin hem de sevdiklerinizin hayatını kolaylaştıracak pek çok sosyal olanak Ankara’nın kalbi Başkent Emlak Konutları’nda sizleri bekliyor.
Dört yanı çiçeklerle çevrili alabildiğine güzellikteki peyzajı, rekreasyon alanı, çocuk oyun alanları, sosyal alanları ve mimarisi ile Başkent Emlak Konutları’nda tüm detaylar sevdiklerinizle birlikte keyifli bir hayat sürmeniz için tasarlandı.
İncelikli bir yaşamın tüm ayrıntılarının düşünüldüğü bu projede, siz ve sevdikleriniz için türlü spor aktiviteleri, fitness salonları 365 gün hizmetinizde...
Sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için ihtiyacınız olan her şeyi Başkent Emlak Konutları’nda bulabilirsiniz. Bay ve bayan ayrı kullanımlı 2 adet kapalı yüzme havuzu, 2 adet kapalı çocuk havuzu 2 adet fitness alanıyla birlikte yoga - pilates gibi etkinliklerin yapılacağı stüdyolar, sauna, hamam ve buhar odası gibi daha pek çok imkan Başkent Emlak Konutları’nda...
Evinizin hemen altında A’dan Z’ye her türlü ihtiyacınıza cevap veren marketleri, alışveriş yapabileceğiniz dükkanları, şık restoranları sizlere şehrin merkezindeki canlılığı aratmayacak. Başkent Emlak Konutları’nda kalbiniz her daim hızlı atacak.
Sınırlı alanlara hapsolmadan, şeffaf ve güvenli bir hayata başlamak.
Emlak Konut GYO A.Ş. internet sitesinin gizlilik poliçesi ve ziyaretçilerin güvenliği konuları hakkında bilgiler...
Emlak Konut GYO A.Ş. internet sitesine hoş geldiniz. www.emlakkonut.com.tr sitesi Emlak Konut GYO A.Ş.'ye aittir ve bu siteyi ziyaret eden müşterilerimizin bilgi güvenliği Emlak Konut GYO A.Ş. için önem taşımaktadır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
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