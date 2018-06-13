Emlak Konut GYO A.Ş. internet sitesinin gizlilik poliçesi ve ziyaretçilerin güvenliği konuları hakkında bilgiler... Emlak Konut GYO A.Ş. internet sitesine hoş geldiniz. www.emlakkonut.com.tr sitesi Emlak Konut GYO A.Ş.'ye aittir ve bu siteyi ziyaret eden müşterilerimizin bilgi güvenliği Emlak Konut GYO A.Ş. için önem taşımaktadır. Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.



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Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacı ile sizlerin de şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.



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